Sortie Découverte des Algues Marines

14 juillet 2022

2022-07-14 11:15:00 – 2022-07-14 13:30:00 À L’occasion des grandes marées, l’association Pagan Glaz vous propose des sorties sur l’estran pour découvrir, observer, identifier les algues marines, notamment celles qui sont comestibles. Ces balades de découverte botanique iodée seront suivies d’une petite dégustation de tartare d’algues. Rendez-vous sur le petit parking des usagers du port, 20 m après le Bistrot du site de Meneham. Inscription préalable indispensable. À L’occasion des grandes marées, l’association Pagan Glaz vous propose des sorties sur l’estran pour découvrir, observer, identifier les algues marines, notamment celles qui sont comestibles. Ces balades de découverte botanique iodée seront suivies d’une petite dégustation de tartare d’algues. Rendez-vous sur le petit parking des usagers du port, 20 m après le Bistrot du site de Meneham. Inscription préalable indispensable. dernière mise à jour : 2022-03-01 par

