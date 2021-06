SAINT-AUBIN-SUR-MER OT Saint-Aubin-sur-Mer Sortie-découverte des algues de la Côte de Nacre OT SAINT-AUBIN-SUR-MER Catégorie d’évènement: Saint-Aubin-sur-Mer

OT, le samedi 24 juillet à 19:00

Venez découvrir la vie des algues et la biodiversité de l’estran. (2-3 km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Venez découvrir la vie des algues et la biodiversité de l’estran. (2-3 km/2h) – Niveau 1 OT 14750,SAINT-AUBIN-SUR-MER SAINT-AUBIN-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T19:00:00 2021-07-24T21:00:00

