Sortie Découverte de la Roche d’Oëtre, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saint-Philbert-sur-Orne.

Sortie Découverte de la Roche d’Oëtre 2021-07-27 10:00:00 – 2021-07-27 12:00:00

Saint-Philbert-sur-Orne Orne

La montagne de Normandie ! Partez du haut de ce promontoire rocheux et descendez dans les gorges de la Rouvre. Tout au long de cette balade, vous découvrirez des espèces étonnantes, dont certaines plus communes aux bords de la Méditerranée qu’en Normandie ! Et au bord du torrent, nous vous parlerons d’animaux fabuleux qui ont bien failli disparaître de notre région.

Prévoir des chaussures de marche

Réservation conseillée

Dès 8 ans

La montagne de Normandie ! Partez du haut de ce promontoire rocheux et descendez dans les gorges de la Rouvre. Tout au long de cette balade, vous découvrirez des espèces étonnantes, dont certaines plus communes aux bords de la Méditerranée qu’en…

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 https://www.cpie61.fr/

La montagne de Normandie ! Partez du haut de ce promontoire rocheux et descendez dans les gorges de la Rouvre. Tout au long de cette balade, vous découvrirez des espèces étonnantes, dont certaines plus communes aux bords de la Méditerranée qu’en…

La montagne de Normandie ! Partez du haut de ce promontoire rocheux et descendez dans les gorges de la Rouvre. Tout au long de cette balade, vous découvrirez des espèces étonnantes, dont certaines plus communes aux bords de la Méditerranée qu’en Normandie ! Et au bord du torrent, nous vous parlerons d’animaux fabuleux qui ont bien failli disparaître de notre région.

Prévoir des chaussures de marche

Réservation conseillée

Dès 8 ans