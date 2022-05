Sortie découverte de la Réserve naturelle des Dauges Saint-Léger-la-Montagne Saint-Léger-la-Montagne Saint-Léger-la-MontagneSaint-Léger-la-Montagne Catégories d’évènement: 87340

Les dimanches 05/06, 12/06, 19/06, 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08 de 14h30 à 17h00 à la réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges. Gratuit. 20 pers. maximum (sous réserve des mesures sanitaires). Grand public. Bottes, vêtements de terrain, chapeau, eau. Inscription obligatoire à la maison de la réserve naturelle de la Tourbière des Dauges à Sauvagnac 05 55 39 80 20. Accompagnés d'un guide, partez à la découverte des milieux, de la faune et de la flore de la réserve naturelle.

