La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Venir bien chaussé ( bottes ), avec votre matériel de pêche, si vous en disposez et avec une tenue adaptée aux conditions climatiques du jour. Dis, comment on attrape des palourdes? Où se cachent les crevettes? Découvrez l’art de la pêche à pied avec les bénévoles de l’association des Pêcheurs à pied de la Côte de Jade. appcj@orange.fr +33 6 60 26 95 43 http://appcj.wifeo.com/ Venir bien chaussé ( bottes ), avec votre matériel de pêche, si vous en disposez et avec une tenue adaptée aux conditions climatiques du jour. Plan d’Eau Base Nautique La Bernerie-en-Retz

