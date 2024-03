SORTIE DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE À PIED Plan d’Eau La Bernerie-en-Retz, lundi 8 juillet 2024.

SORTIE DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE À PIED Plan d’Eau La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Dis, comment on attrape des palourdes? Où se cachent les crevettes? Découvrez l’art de la pêche à pied avec les bénévoles de l’association des Pêcheurs à pied de la Côte de Jade.

C’est marée basse à la Bernerie-en-Retz…. Enfilez vos bottes et suivez Josette COLLOT, passionnée et membre de l’Association des Pêcheurs à Pied de la Côte de Jade pour une découverte de l’estran et une meilleure pratique de la pêche à pied.

3 bonnes raisons de suivre cette visite

Apprendre les bons gestes et les bonnes pratiques, savoir s’équiper …bref le b.a.-ba de la pêche à pied !

Profitez du bonheur simple que procure la pêche à pied tout en respectant ce milieu fragile.

Prendre un bol d’air frais et revigorant sur l’estran.

Informations pratiques

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de La Bernerie-en-Retz

Pour cette visite, prévoir obligatoirement des bottes pour aller sur les rochers et dans l’eau, un couteau à palourde si possibleune et une tenue adaptée aux conditions climatiques du jour.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 13:00:00

fin : 2024-07-08

Plan d’Eau Base Nautique

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire labernerieenretz@pornic.com

L’événement SORTIE DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE À PIED La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire