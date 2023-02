Sortie découverte de la nature et de la biodiversité aux étangs de Sauvebonne Etangs de Sauvebonne Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Labellisés Refuge LPO, la zone humide des Étangs de Sauvebonne abrite une grande diversité d’espèces et d’oiseaux à observer. Un oasis de nature dans la valée de Sauvebonne. Visite guidée tous les premiers samedis du mois. maxence.triboulet@lpo.fr https://paca.lpo.fr/sorties-nature/agenda?sortie_nature_date_debut_s=08%2F12%2F2022&sortie_nature_date_debut_s_hidden=2022-12-08+01%3A00%3A00&sortie_nature_date_debut_s_datasource=computed&sorties_nature_date_fin_s=08%2F03%2F2023&sorties_nature_date_fin_s_hidden=2023-03-08+11%3A45%3A27&sorties_nature_date_fin_s_datasource=computed&sorties_nature_departement=83&sorties_nature_type_activite=&sorties_nature_evenement_rattache=&sorties_nature_statut=1&sorties_nature_catid=24&sorties_nature_commune_04=&sortie_nature_commune_05=&sorties_nature_commune_06=&sorties_nature_commune_13=&sorties_nature_commune_83=&sorties_nature_commune_84=&sorties_nature_description_s=&search=liste_des_sorties_nature&task=search Etangs de Sauvebonne 5667 Route de Pierrfeu Hyères

