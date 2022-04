Sortie découverte de la faune sauvage crépusculaire et nocturne ENS 2022 Couchey Couchey Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-06-10 20:30:00 – 2022-06-10 22:30:00

Couchey Côte-d’Or Couchey EUR Par Vincent Milaret, en partenariat avec le Département de la Côte-d’Or

Dès le coucher du soleil, partons à la découverte visuelle et sonore de la faune sauvage aux moeurs nocturnes : ver luisant, engoulevent d’Europe, chevreuil… Une parabole sera à disposition pour développer notre acuité auditive !

RDV à 20 h 30

