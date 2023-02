Sortie découverte : Chasse la Rose à Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

Sortie découverte : Chasse la Rose à Saint-Quentin, 26 février 2023, Saint-Quentin . Sortie découverte : Chasse la Rose à Saint-Quentin 1 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Quentin Aisne

2023-02-26 – 2023-02-26 Saint-Quentin

Aisne 2 2 La Tribu Récré-active vous propose une sortie alliant amusement, chasse aux trésors et culture à Saint-Quentin le dimanche 26 février à 10 heures. Partez à la recherche de TOM, le chasseur de roses.

Il se cache dans le centre-ville de Saint-Quentin.

La Tribu Récré-active a besoin de jeunes aventuriers, accompagnés de leurs parent, grands-parents… pour les aider dans cette quête. Constituez votre équipe et aidé d’un livret d’exploration dans lequel Tom a laissé tous les indices nécessaires pour cette chasse, partez à l’aventure.

Envie de passer un agréable moment en famille, découvrir les façades art déco de Saint-Quentin et surtout retrouver Tom ? Alors inscrivez-vous dès maintenant au 06.74.69.02.13 de 18h à 20h . Participation de 2€ par équipe (prix de vente du livret).

En partenariat avec l’Office de Tourisme. +33 6 74 69 02 13 Saint-Quentin

