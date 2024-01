Sortie découverte Balade à Port-Titi Labergement-Sainte-Marie, jeudi 29 février 2024.

Sortie découverte Balade à Port-Titi Labergement-Sainte-Marie Doubs

Profitez d’une balade à Port Titi pour parler du Lac de Saint-Point et de ses habitants sauvages. Observons discrètement, à l’aide de jumelles, les oiseaux cachés au milieu des roseaux.

Durée de la sortie 3h

Rendez-vous à la Maison de la Réserve.

Sortie familiale à partir de 5 ans.

Prévoir des raquettes en cas de neige (prêt possible sur place).

Réservation conseillée.

Inscriptions et informations au 03 81 69 35 99. EUR.

Maison de la réserve

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@maisondelareserve.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 17:00:00



