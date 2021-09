Orchaise Grotte d'Orchaise Loir-et-Cher, Orchaise Sortie découverte à la grotte d’Orchaise Grotte d’Orchaise Orchaise Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Visite découverte de la la grotte d’Orchaise. ——————————————— Rivière souterraine de 1175 de développement sur plusieurs niveaux, certains passages sont équipés en main courante au-dessus de la rivière. Renseignements pratiques : – la visite de la cavité dure 2 à 3 heures, elle assez sportive. – prévoir des vêtements «rustiques» et des bottes (à défaut chaussures de marche) – la grotte comportant des passages aquatiques (rivière souterraine) on peut être mouillé jusqu’à la ceinture ! Prévoir des vêtements secs pour se changer à la sortie ! – le club fournit casque, éclairage et harnais de sécurité. – le club souscrit une assurance pour tous les participants. – âge minimum 12 ans Visites à 9 h 30, 10 h 30, 14 h et 15 h 30 (rendez-vous 1/2 heures avant), groupes limités à 10 personnes.

Inscription obligatoire (places limitées) participation aux frais 10 €

