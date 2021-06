Beurey-sur-Saulx grotte des Chasseurs Beurey-sur-Saulx, Meuse Sortie découverte à la grotte des Chasseurs grotte des Chasseurs Beurey-sur-Saulx Catégories d’évènement: Beurey-sur-Saulx

Meuse

grotte des Chasseurs, le samedi 26 juin à 08:30

A l’occasion des Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme, l’Association spéléologique de Haute-Marne (ASHM) organise des sorties découvertes le 26 juin 2021, à la grotte des Chasseurs. Les rendez-vous durent une demi-journée. Les cavités sont choisies en fonction de la météorologie et des capacités des invités . La spéléologie est accessible à toutes et à tous.

Renseignements auprès du club

L'Association spéléologique de Haute-Marne (ASHM) organise des sorties découvertes le 26 juin 2021, à la grotte des Chasseurs.

2021-06-26T08:30:00 2021-06-26T19:00:00

grotte des Chasseurs
Beurey sur Saulx
Beurey-sur-Saulx
Meuse