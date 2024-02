Sortie découverte A la découverte du chamois Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie, jeudi 22 février 2024.

4 sabots, 2 cornes et 1 masque de Zorro. Aucun doute, vous êtes en face du chamois !

Connaissez-vous vraiment cet animal ? Laissez-vous accompagner par un guide à la rencontre du chamois, véritable funambule des montagnes. De découverte en découverte, peut-être aurez-vous l’occasion de le croiser au détour d’un chemin.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve.

Durée de la sortie 3h Distance 5 km

Sortie familiale à partir de 7 ans.

Prévoir des raquettes en cas de neige (prêt possible sur place).

Réservation conseillée.

Inscriptions et informations au 03 81 69 35 99. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:00:00

fin : 2024-02-22 17:00:00

Maison de la Réserve 28 rue de Mouthe

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@maisondelareserve.fr

