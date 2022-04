SORTIE DE ROUTE – THÉÂTRE Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchâteau Loire-Atlantique https://www.carredargent.fr/agenda/sortie-de-route/ Avec humour et tendresse, deux comédiennes questionnent la place des femmes dans la société. Elles convoqueront leurs héroïnes, de Blanche-Neige à Jane Fonda, pour livrer une parole hautement politique.

Théâtre à partir de 15 ans Renseignements et réservations :

https://www.carredargent.fr/agenda/sortie-de-route/ Avec humour et tendresse, deux comédiennes questionnent la place des femmes dans la société. Elles convoqueront leurs héroïnes, de Blanche-Neige à Jane Fonda, pour livrer une parole hautement politique.

Théâtre à partir de 15 ans Renseignements et réservations :

02 40 01 61 01 – billetteriecap@pontchateau.fr

