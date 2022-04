SORTIE DE ROUTE Rouans, 26 avril 2022, Rouans.

SORTIE DE ROUTE Espace Coeur en Scène Allée de la Cure Rouans

2022-04-26 – 2022-04-26 Espace Coeur en Scène Allée de la Cure

Rouans Loire-Atlantique

“C’est en substance la genèse du projet théâtrale des autrices et interprètes Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou, pour parler de leur liberté à être ce qu’elles veulent, à se rêver en dehors des injonctions de genre et de classe sociale.

Par des morceaux choisis de leurs histoires personnelles et de leurs parcours professionnels, individuels ou croisés, elles bâtissent ensemble un récit sensible sur l’émancipation féminine dans le milieu du spectacle vivant.

Deux voix pour tenter de répondre à une question : « la place des femmes dans les distributions ne serait-elle pas un miroir de leur place dans l’espace public ? » “.

“Conception, écriture et jeu : Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou / Mise en scène et costumes : Laure Fonvieille / Création lumie`re : Cyrille Guillochon / Création Son : Jérémie Morizeau / Travail Chorégraphique : Anne Reymann / Photographies : Tommy Poisson Production : Tommy Poisson – Compagnie la fidèle idée Administration : Muriel Barbotin – Compagnie la fidèle idée Co-production : Onyx, ville de St Herblain.

Aides : DRAC des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire, la ville de Nantes et la Spedidam.

Avec le soutien du Nouveau Studio Théâtre”.

« Face au besoin de récits de femmes, nous avons décidé d’inventer et de construire le nôtre. »

spectacles@rouans.fr +33 2 40 64 18 32 http://www.rouans.fr/

Espace Coeur en Scène Allée de la Cure Rouans

