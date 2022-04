Sortie de route Maison des Arts Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Sortie de route Maison des Arts, 21 avril 2022, Saint-Herblain. Sortie de route

Maison des Arts, le jeudi 21 avril à 20:30

C’est ici le cœur de notre spectacle : l’émancipation, avec pour corollaire les freins que nous avons, ou avons pu ressentir au cours de notre vie. La Fidèle Idée. Festival Ça va arriver près de chez vous

5€ / 10€ / 15€ /20€

C’est ici le cœur de notre spectacle. Maison des Arts 26 rue de Saint-Nazaire, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain Harlière Sud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T21:40:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Maison des Arts Adresse 26 rue de Saint-Nazaire, 44800 Saint-Herblain Ville Saint-Herblain lieuville Maison des Arts Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Maison des Arts Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Sortie de route Maison des Arts 2022-04-21 was last modified: by Sortie de route Maison des Arts Maison des Arts 21 avril 2022 Maison des Arts Saint-Herblain Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique