Sortie de route – Compagnie La Fidèle Idée Nouveau Studio Théâtre, 30 octobre 2021, Nantes.

2021-10-30 Représentations les 29 et 30 octobre 2021

Horaire : 19:00 20:10

TARIF UNIQUE "résidence-diffusion" : 8 € Représentations les 29 et 30 octobre 2021

Théâtre. Nous sillonnons chacune les plateaux de théâtre depuis une vingtaine d’années, parfois dans le même spectacle, parfois non. Nous sommes toutes les deux engagées dans le projet de notre compagnie, et pourtant, nous n’avons que très peu été confrontées, l’une avec l’autre, à une relation de jeu riche et constructive. Nous avons aussi fait le constat d’une inégalité dans les distributions, créant, de fait, une invisibilité des femmes sur les plateaux de théâtre. Et nous en sommes arrivées à cette question qui pour nous est essentielle : la place des femmes dans les distributions ne serait-elle pas un miroir de leur place dans l’espace public ? Au-delà du théâtre, nous décryptons nos parcours, toutes deux issues d’un milieu populaire, et interrogeons notre place au-delà de celle qui nous est assignée. Nous parlons de notre liberté à être ce que l’on veut, à se rêver en dehors des injonctions de genre et de classe à être en prise directe avec ce qui nous meut. Conception, écriture et jeu : Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou Mise en scène et costumes : Laure FonvieilleDurée : 1h10 Public : à partir de 14 ans

Nouveau Studio Théâtre Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/sortiederoute