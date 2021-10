Sortie de route – Cie La Fidèle Idée – Ça va arriver près de chez vous Maison des Arts de St-Herblain, 21 avril 2022, Saint-Herblain.

2022-04-21

Horaire : 20:30 21:40

5 € à 20 €

Théâtre. Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou portent une autofiction documentée, théâtrale et chorégraphiée… Filles d’ouvriers et d’agriculteurs, devenues artistes, elles questionnent leur place et cheminent ensemble sur des routes entravées, vers leur émancipation. Avec elles : Blanche-Neige, Virginie Despentes, Claude, Delphine Seyrig, Suzanne, Médée… “C’est ici le cœur de notre spectacle : l’émancipation, avec pour corollaire les freins que nous avons, ou avons pu ressentir au cours de notre vie. Ces empêchements, nous les sentons du fait d’être des femmes, mais aussi de par nos origines sociales. Et nous en sommes arrivées à cette question qui pour nous est essentielle : la place des femmes dans les distributions ne serait-elle pas un miroir de leur place dans l’espace public ? Face au besoin de récits de femmes, nous avons décidé d’inventer et de construire le nôtre. Dire je, pour une femme, c’est un acte politique.” Conception, écriture et jeu : Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou Mise en scène et costumes : Laure Fonvieille Durée : 1h10 Public : à partir de 14 ans Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous

