SORTIE DE RÉSIDENCE : VASTE MONDE

2022-05-06 19:30:00 – 2022-05-06

Est-il possible d’écrire un nouveau Jules Verne ? Est-il possible alors de rendre hommage chaque soir à son imaginaire en se hissant au plus près de ce qui fit le succès de ses voyages extraordinaires ? C’est tout le défi de Vaste Monde.

Comme les Héros verniens, les comédiens improvisateurs de Vaste Monde entament à chaque représentation un voyage semé d’embuche. S’appuyant sur les schémas narratifs, les ingrédients de style, et une multitude de référence.

Les aventures époustouflantes de héros au cœur noble , comme les aimait Jules Verne

