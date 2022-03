SORTIE DE RÉSIDENCE – UN MENTALISTE EXPLORE LES FAKE NEWS La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

La Commanderie avait accueilli son spectacle « Cerebro » à l’automne. Matthieu Vilattelle continue son travail en lien avec la manipulation en explorant le phénomène des fake news. Rejoignez-le pour assister à une étape de travail autour de la création de son prochain spectacle. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Sortie de résidence Avec Matthieu Vilattelle, compagnie du Faro La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

