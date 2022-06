Sortie de Résidence théâtre: Le champ des possibles Morlaix, 2 juillet 2022, Morlaix.

Sortie de Résidence théâtre: Le champ des possibles Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix

2022-07-02 – 2022-07-02 Le SEW 39 Quai du Léon

Morlaix 29600

Le Centre National pour la Création Adaptée accueille pour une résidence d’une semaine la compagnie Tout va bien ! autour de son projet Le champ des possibles, une création théâtrale avec le réel de l’espace public, jouée par la troupe de La Mue du Lotus et les interprètes de la compagnie Tout va bien !

À l’issue de cette période de résidence, la compagnie proposera une restitution sous forme d’une balade, à l’intérieur ou à l’extérieur.

La compagnie de Théâtre Tout va bien ! assure depuis 2018 le volet artistique et production de l’ESAT Théâtre La Mue du Lotus, qui professionnalise douze acteurs et actrices en situation de handicap mental et psychique.

+33 2 98 63 89 12 https://www.sew-morlaix.com/

