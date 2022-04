Sortie de Résidence – Théâtre Group’, 30 avril 2022, .

Sortie de Résidence – Théâtre Group’

2022-04-30 – 2022-04-30

EUR SPECTACLE

C’est l’histoire d’une passion qui commence à prendre trop de place, l’histoire d’un type que la mécanique finit par rendre fou, d’un type sur la brèche qui ne contrôle plus rien.

En roue libre c’est un spectacle physique et burlesque, le récit absurde et ordinaire d’une addiction, (Faussement) psychologique. C’est un mélange cinématographique et musical, un mélange de souvenirs d’enfance, de cascades et de vidanges chorégraphiées, de combinaison moulante et de machine à fumée.

Bar et petite restauration sur place.

SPECTACLE

C’est l’histoire d’une passion qui commence à prendre trop de place, l’histoire d’un type que la mécanique finit par rendre fou, d’un type sur la brèche qui ne contrôle plus rien.

En roue libre c’est un spectacle physique et burlesque, le récit absurde et ordinaire d’une addiction, (Faussement) psychologique. C’est un mélange cinématographique et musical, un mélange de souvenirs d’enfance, de cascades et de vidanges chorégraphiées, de combinaison moulante et de machine à fumée.

Bar et petite restauration sur place.

dernière mise à jour : 2022-04-19 par