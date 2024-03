Sortie de résidence / Surface de respiration Husseren-Wesserling, dimanche 17 mars 2024.

Sortie de résidence / Surface de respiration Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, la danse sera à l’honneur pour la première fois de son histoire. Dans cette optique, l’idée d’un spectacle qui met le corps à rude épreuve tout en véhiculant des valeurs et émotions. Il repousse les limites physiques et mentales pour atteindre l’excellence. Cette création représente cette fusion harmonieuse entre l’expression artistique et l’exploit sportif. Cette célébration du Sport nous invite à réfléchir sur sa place et son influence dans notre quotidien.

Une sortie de résidence est la présentation d’une création en cours. L’idée est de pouvoir se rencontrer et échanger autour d’une étape de travail. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

10 Rue des fabriques

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est contact@collectifdespossibles.fr

