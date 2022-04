Sortie de résidence – spectacle de danse hip-hop Complexe sportif des Deux Ruisseaux, 22 avril 2022, Chantepie.

Sortie de résidence – spectacle de danse hip-hop

Complexe sportif des Deux Ruisseaux, le vendredi 22 avril à 15:00

La compagnie de danse X-Trem Fusion était en résidence de travail à Chantepie pendant les vacances de Pâques. Le quatuor de danseurs vous invite à découvrir le résultat de leur travail lors d’une sortie de résidence. Rendez-vous vendredi 22 avril à 15h aux Deux Ruisseaux, pour un avant-goût du futur spectacle “Essingan”. **Gratuit – entrée libre** ### **Essingan par X-Trem Fusion** _Essingan_ raconte les racines Fang-Béti, un peuple présent au Cameroun dont sont originaires les membres de la compagnie. _Essingan_ est le nom d’un arbre à palabre qui cristallise de nombreuses fonctions : thérapeutiques, sociétales, et écologiques. _Essingan_ fonctionne en interdépendance avec les autres plantes qui l’entourent. Ainsi, dans la société des Fang-Béti, le mot _Essingan_ désigne également le chef qui dépend de son peuple et qui fonctionne avec lui, créant une sorte de symbiose bénéfique aux deux parties. Le spectacle _Essingan_ est une création qui mêle pratiques chorégraphiques contemporaines, hip-hop et danses traditionnelles. Les danseurs y livrent leurs expériences personnelles et les traditions ancestrales, coutumes et mœurs de la terre de leurs ancêtres. Pour autant ce spectacle traduit scéniquement l’interdépendance universelle qui règne entre les humains. En réponse à l’individualité qui prime dans nos sociétés modernes, le spectacle a pour ambition de montrer le chemin que l’on mène accompagné des autres pour atteindre notre “lâtré” (notre feu personnel) et comprendre que l’on a besoin des autres pour s’accomplir.

Gratuit – entrée libre

Par la compagnie X-Trem Fusion

Complexe sportif des Deux Ruisseaux 3 avenue des Deux-Ruisseaux, Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T16:00:00