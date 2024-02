Sortie de résidence / Sourdre Fellering, vendredi 29 mars 2024.

Sortie de résidence / Sourdre Fellering Haut-Rhin

Sourdre (et autres poèmes) » rassemble des textes écrits par Zoé Besmond de Senneville de 2015 à 2022. Issue de la rencontre artistique avec Ernest de Jouy, la performance-concert Sourdre (et autres poèmes) est un voyage entre leur univers artistique, de la poésie accompagnée de musique électro. Zoé y raconte son corps de femme qui perd l’audition, pose nue, désire, écrit, veut guérir…

Sourdre (et autres poèmes) » rassemble des textes écrits par Zoé Besmond de Senneville de 2015 à 2022. Issue de la rencontre artistique avec Ernest de Jouy, la performance-concert Sourdre (et autres poèmes) est un voyage entre leur univers artistique, de la poésie accompagnée de musique électro. Zoé y raconte son corps de femme qui perd l’audition, pose nue, désire, écrit, veut guérir… 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:00:00

fin : 2024-03-29

4b rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est contact@collectifdespossibles.fr

L’événement Sortie de résidence / Sourdre Fellering a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin