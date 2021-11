Sortie de résidence “SATYRE VOILÉ” // Charlotte Janis Le Maquis, 13 novembre 2021, Brest.

Le Maquis, le samedi 13 novembre à 18:30

[Dessin, vidéo, sons, céramique et témoins vivants] Etes-vous prêts pour une plongée dans la salle noire du Maquis qui devient le décor immersif d’une révolution des microorganismes ? Charlotte Janis (instagram : @charlottejanis) vous invite à partager le temps d’une soirée les recherches développées pendant son mois de résidence au Maquis. Charlotte Janis est plasticienne, et ses recherches artistiques naviguent dans le Vivant entre champignons, algues et lichens, en y insufflant un vent de science-fiction pour mieux appréhender le futur. Une bande dessinée grand format sur voile s’érige en banderole pour une manif des mers. Un film de vues microscopiques qui plonge dans le récit-fiction nourri des témoignages recueillis ce mois dernier, et mis en son par les artistes Julien Appalache et Marie Magot (sur instagram : @julienappalache et @mariegoldflake) . Et les alvéoles-champignonnières, chargées des algues du coin, attendent patiemment leur heure en grandissant.

Adhésion de 2€

Le Maquis 12, rue Victor Eusen 29200 BREST Brest Finistère



