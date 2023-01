SORTIE DE RÉSIDENCE « RADIO-CABANE » CIE ROUGE DELTA Cholet Cholet Catégories d’Évènement: 49305

2023-02-16 16:00:00 – 2023-02-16 17:30:00

La compagnie Rouge Delta, en résidence à l'Espace Jean Guichard du 13 au 18 février, propose une répétition publique de son spectacle « Radio-Cabane ». accueil@trpl.fr +33 2 41 75 35 40

