Sortie de Résidence : Parfums d'Escales – Cie Désormais (26)
2022-02-11 20:30:00
Cap 26 13 rue du Clair Vivre
Romans-sur-Isère



Romans-sur-Isère Drôme EUR 5 5 Un éveil des sens ….

​Voyage porté par le chant, la musique et les mots



Sophie Maucourt : chant, charango, percussions

Elsa Scheffer : chant, guitare, percussions

Christophe Serpinet : chant, guitares, saz, dilruba, clarinette, percussions



leplato.romans@gmail.com +33 9 53 29 67 84

