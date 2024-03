Sortie de résidence MMSH au CIAM CIAM Aix-en-Provence, jeudi 28 mars 2024.

Le CIAM renouvelle sa collaboration avec la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) d’Aix-Marseille Université et accueillera sur son site une nouvelle résidence de création.

L’anthropologue Cedric Parizot et le jongleur Sylvain Pascal explorent dans ce nouveau projet des modes de communication entre leurs corps, leurs pratiques et leurs arts, ainsi que la recherche.



Habiter le trouble avec un cyborg anthropolojonglique est une performance expérimentale qui convie le public à réfléchir avec eux aux intercorporéités complexes mises en œuvre lors de leur errance, mais aussi à éprouver les frontières de leurs disciplines.



A l’issue de leur résidence au CIAM, une captation vidéo de leur création sera réalisée à laquelle le public est largement conviée. Rendez-vous le jeudi 28 mars à 19h30 au CIAM, la représentation sera suivie d’un temps d’échange avec les artistes.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:30:00

fin : 2024-03-28 20:00:00

CIAM 4181 route de Galice

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

