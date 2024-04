Sortie de résidence / Marguerite Maréchal, Chochinbi et Valentin Vert Voyons voir Ferme du Défend Rousset, dimanche 12 mai 2024.

Voyons voir accompagne l’émergence avec une résidence dédiée à trois jeunes artistes diplômé.es des écoles d’Art d’Aix-en-Provence, Marseille et de Toulon, et un.e commissaire d’exposition. Les artistes et la commissaire sélectionné.es par un jury, cohabitent durant sept semaines à la ferme du Défend, au sein d’un paysage patrimonial qui fait face à la Sainte Victoire, et offre aux résident.es un contexte de recherche et de production très atypique. Ancienne station séricicole, aujourd’hui domaine viticole, la ferme du Défend de la famille Coutagne, s’étend sur plusieurs hectares. À l’issue de cette résidence de recherche et de création, il est proposé au grand public de partager un moment d’échange et de monstration pendant le Printemps de l’art contemporain, un beau dimanche de mai.

Restitution le dimanche 12 mai entre 11h et 19h Parcours du Printemps de l’Art contemporain .

Début : 2024-05-12 11:00:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

Ferme du Défend Chemin du Défend

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

