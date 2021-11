Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx 55290, Montiers-sur-Saulx SORTIE DE RÉSIDENCE ‘L’ÎLOT DES ESCLAVES’ Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Catégories d’évènement: 55290

Montiers-sur-Saulx

SORTIE DE RÉSIDENCE 'L'ÎLOT DES ESCLAVES'

2021-11-11 14:00:00

Montiers-sur-Saulx 55290 Montiers-sur-Saulx Avec Marivaux en ligne de mire, ces deux clown(e)s vont jouer AU GRAND THEATRE ! Douguy et Magguy t’embarquent dans leur petites vexations qui peuvent mener au chaos.

A coups de piqûres incessantes, ils vont tout faire pour mener à bien leur projet personnel, bien différent l’un de l’autre mais aussi leur projet commun jouer du Marivaux !

Ils questionnent les limites et te laissent une place de témoin de discordes en première ligne.

Par la Cie Dans ta Caboche en résidence au CCOUAC.

Montiers-sur-Saulx