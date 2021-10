Sortie de résidence “Les Storygraphes” 2021 Toulouse, 8 novembre 2021, Toulouse.

Sortie de résidence “Les Storygraphes” 2021

Toulouse, le lundi 8 novembre à 14:00

### La sortie de résidence arrive ! L’INA est partenaire de Tomorrow’s Stories, festival toulousain sur les nouveaux formats narratifs et participe notamment à La résidence des Storygraphes, un programme consacré aux formes émergentes et innovantes d’écritures, financée par la DRAC : des auteurs, encadrés par deux enseignants-mentors, explorent de nouvelles formes de narration. A l’issue de la résidence, ils pitchent leur projet devant le public du festival et un jury de professionnels. Le ou la gagnant.e est récompensé.e par une formation INA, en lien avec son projet professionnel. Venez découvrir la dernière étape de l’aventure lors d’une rencontre en ligne, accessible depuis le [site internet](https://www.lesstorygraphes.com/) et les [réseaux sociaux](https://www.facebook.com/events/450341579740565/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A458659038761502%7D%7D]%22%7D) des Storygraphes. Installation immersive, jeu de carte narratif sur PC, série d’animation pour adulte, et histoire chorale sous forme de puzzle audio… Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir ces talents de l’innovation narrative de demain, de s’émerveiller et de penser ensemble les futures expériences numériques et l’infinité de formes culturelles hybrides qu’il reste encore à inventer ! Lors du pitch, vous seront présentés les projets et les étapes de travail qui ont rempli les 6 derniers mois du parcours de création des 4 résident.e.s. Iesquels partageront avec vous leur intention, leur concept, leurs personnages ainsi que leur dispositif.

Evénement en ligne

Rencontre en ligne pour découvrir les projets des résidents

