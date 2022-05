Sortie de résidence : “Les aveugles”

2022-05-13 – 2022-05-13 EUR Adapté du texte ” les Aveugles ” de M. Maeterlinck, la création de la compagnie Jean Séraphin est une installation sonore immersive. 5 mannequins sur scène prennent vie avec des projections vidéos et un jeu de métamorphose de textures photographiques, entourés par les spectateurs-auditeurs. Sortie de résidence de création : “Les aveugles” le vendredi 13 mai 2022 à 18h30 dans l’auditorium du Centre Européen de Conques. Adapté du texte ” les Aveugles ” de M. Maeterlinck, la création de la compagnie Jean Séraphin est une installation sonore immersive. 5 mannequins sur scène prennent vie avec des projections vidéos et un jeu de métamorphose de textures photographiques, entourés par les spectateurs-auditeurs. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

