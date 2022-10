Sortie de résidence Léa Lourmière Angresse Angresse Catégories d’évènement: Angresse

2022-10-20 19:00:00 – 2022-10-20 21:00:00

« Lave » s’inspire des légendes paneuropéennes autour de la lavandière de nuit. Ce solo, en cours de recherche, mêle texte, vidéo et mouvement dans une dimension performative. La gestuelle déploie une matière magmatique et cherche une corporéité reliant l’eau et le feu.

« Je souhaite explorer l'eau comme source de potentialité, aborder l'état liquide et ses glissements d'un point de vue jouissif. L'enjeu est de désacraliser, s'écarter de sa fonction purificatrice, historiquement associée aux femmes qui devraient se laver du péché originel.»

+33 7 70 11 01 86

