Espace Bonnefoy, le jeudi 16 septembre à 18:00

### **Edouard Peurichard** Le Repos du guerrier est un seul en scène qui livre un regard intime, non sans ironie, sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate à travers les fragments de sa carrière qu’il tente de reconstituer. Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées. **Écriture Édouard Peurichard & Bernadette Pourquié** Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T18:00:00 2021-09-16T20:59:00

