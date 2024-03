Sortie de résidence festive – Villeurbanane École élémentaire Édouard Herriot Villeurbanne, jeudi 4 avril 2024.

Sortie de résidence festive – Villeurbanane Sortie de résidence festive Jeudi 4 avril, 17h00 École élémentaire Édouard Herriot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T17:00:00+02:00 – 2024-04-04T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T17:00:00+02:00 – 2024-04-04T19:00:00+02:00

En résidence à l’école Édouard-Herriot, Vincent Pianina a travaillé avec les enfants et les enseignants sur le thème de la ville, avec la création de Villeurbanane, une ville imaginaire où tout est possible. Des maquettes de la ville à la découverte de ses habitants, autant de facettes à découvrir au sein de l’exposition de la Maison du livre, de l’image et du son. Cette résidence de plusieurs mois se termine comme un feu d’artifice : une grande fête à destination des élèves et de leurs familles.

École élémentaire Édouard Herriot 104 rue Hippolyte Kahn Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes