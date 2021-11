Béziers Béziers Béziers, Hérault SORTIE DE RESIDENCE – EXPOSITION DE MAGALI SIRE ET CORINNE TICHADOU – CONTES, MYTHES ET AUTRES HISTOIRES… Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

SORTIE DE RESIDENCE – EXPOSITION DE MAGALI SIRE ET CORINNE TICHADOU – CONTES, MYTHES ET AUTRES HISTOIRES… Béziers, 25 novembre 2021, Béziers. SORTIE DE RESIDENCE – EXPOSITION DE MAGALI SIRE ET CORINNE TICHADOU – CONTES, MYTHES ET AUTRES HISTOIRES… Béziers

2021-11-25 15:00:00 – 2021-11-25 19:00:00

Béziers Hérault Les Écluses de l’art et la Villa Antonine sont heureuses de vous présenter l’exposition de sortie de résidence « Contes, Mythes et Autres histoires » des artistes Magali Sire et Corinne Tichadou.

Cette exposition conjointe propose un rendu visuel pourtant bien différent. Le travail de ces artistes trouve sa source dans des territoires communs: leur passion commune pour l’étude des grands maîtres et le désir de nous « raconter » des histoires »… Vernissage de l’exposition le 25 novembre. Entrée libre et sur RDV uniquement à partir du 23 décembre. Exposition de sortie de résidence « Contes,mythes et autres histoires » des artistes Magali Sire et Corinne Tichadou. Le travail de ces artistes trouve sa source dans des territoires communs: leur passion commune pour l’étude des grands maîtres et le désir de nous « raconter » des histoires »…Entrée libre, sur RDV uniquement à partir du 23 décembre. Les Écluses de l’art et la Villa Antonine sont heureuses de vous présenter l’exposition de sortie de résidence « Contes, Mythes et Autres histoires » des artistes Magali Sire et Corinne Tichadou.

Cette exposition conjointe propose un rendu visuel pourtant bien différent. Le travail de ces artistes trouve sa source dans des territoires communs: leur passion commune pour l’étude des grands maîtres et le désir de nous « raconter » des histoires »… Vernissage de l’exposition le 25 novembre. Entrée libre et sur RDV uniquement à partir du 23 décembre. eclusesdelart

Béziers

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers