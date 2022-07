Sortie de résidence et ateliers par la Cie Hundravela

Sortie de résidence et ateliers par la Cie Hundravela, 22 juillet 2022, . Sortie de résidence et ateliers par la Cie Hundravela



2022-07-22 15:30:00 – 2022-07-22 16:00:00 Danse et clown. Alternant moments suspendus poétiques, dansés et d’autres burlesques, clownés, les deux artistes retracent l’arrivée d’un être humain sur terre. Incarnant tour à tour figure archétypale, élément naturel ou personnage fictif, elles tissent une chronologie complète d’un cycle de naissance jusqu’à l’alchimie finale. Conception et interprétation : Rozeline Nézet & Luci Pifteau. Danse et clown. Alternant moments suspendus poétiques, dansés et d’autres burlesques, clownés, les deux artistes retracent l’arrivée d’un être humain sur terre. Incarnant tour à tour figure archétypale, élément naturel ou personnage fictif, elles tissent une chronologie complète d’un cycle de naissance jusqu’à l’alchimie finale. Conception et interprétation : Rozeline Nézet & Luci Pifteau. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville