école Lazare-Goujon, le jeudi 31 mars à 16:00

Magali Le Huche a travaillé avec les enfants et les enseignant·es sur l’imaginaire : à quoi je rêve quand je me regarde dans le miroir ? Je serai comment, quand je serai grand·e ? Une expérience partagée de plusieurs mois, qui se termine par une fête à destination des élèves et des familles, mais aussi des habitant·es du quartier. **Entrée libre** Sortie de résidence de Magali Le Huche à l’école Lazare-Goujon école Lazare-Goujon 52 rue Pierre-Voyant, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Cusset Métropole de Lyon

