Coubert Le Vaisseau - Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert Coubert, Seine-et-Marne Sortie de résidence – Déambulation de la compagnie de cirque Barks Le Vaisseau – Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert Coubert Catégories d’évènement: Coubert

Seine-et-Marne

Sortie de résidence – Déambulation de la compagnie de cirque Barks Le Vaisseau – Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Coubert. Sortie de résidence – Déambulation de la compagnie de cirque Barks

Le Vaisseau – Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert, le jeudi 15 juillet à 19:00

Création en cours _Moon / Cabinet de curiosités lunaires_ Voyage spatial, poèmes sans gravité, cirque lunaire « _Moon, c’est une constellation de petites formes antigravitaires. Une exposition mécanique et organique, à l’image de notre univers, en constante évolution, à explorer et à contempler. Entre inventions fantasques et acrobaties impossibles, c’est une recherche de variation de pesanteur, une forme d’adieu à notre poids, c’est ma manière d’altérer l’espace et le temps._ » – Bastien Dausse de la compagnie Barks

Gratuit. Ouvert à tous, réservation conseillée

Accueillie en résidence au Vaisseau, la compagnie Barks propose une présentation du début de sa création en cours Le Vaisseau – Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert Route de Liverdy 77170 Coubert Coubert Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:00:00 2021-07-15T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coubert, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Vaisseau - Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert Adresse Route de Liverdy 77170 Coubert Ville Coubert lieuville Le Vaisseau - Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert Coubert