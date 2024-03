Sortie de résidence de Virginie Perret et Alain Brühl Résidence OBRO Saint-Cyr, vendredi 29 mars 2024.

Sortie de résidence de Virginie Perret et Alain Brühl Résidence OBRO Saint-Cyr Haute-Vienne

Dans ce projet encore en chantier, dans un espace scénique où se déploie un large instrumentarium, un dialogue texte/musique/danse s’écrit et s’improvise, où la poésie s’invite comme arme de résistance à l’uniformisation et la violence du monde.

Dans cet espace mouvant on goûte des vers libres et buissonniers, on fait face, on se cherche, on trace sa route entre doute et affirmation, on vocalise, on s’habille pour l’occasion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

Résidence OBRO Puy D’eau

Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lespolyculteurs.org

L’événement Sortie de résidence de Virginie Perret et Alain Brühl Saint-Cyr a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Ouest Limousin