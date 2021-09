Sortie de résidence de Maxime Lamarche + visite chantier naval Trapani Chantier naval Trapani, 19 septembre 2021, Roquefort-la-Bédoule.

Sortie de résidence de Maxime Lamarche + visite chantier naval Trapani

Chantier naval Trapani, le dimanche 19 septembre à 11:00

VOYONS VOIR | RÉSIDENCE MAXIME LAMARCHE Chantier naval Trapani, Roquefort-la-Bédoule Sortie de résidence, rencontre et visite dimanche 19 septembre 2021 entre 11h et 15h Dans le cadre de la charte Art et Mondes du travail – Ministère de la culture et des Journées Européennes du Patrimoine En mars dernier, voyons voir invitait Maxime Lamarche en résidence au sein du Chantier naval Trapani, spécialisé dans la construction et l’entretien de bateaux en bois et polyester à Cassis et Roquefort-la-Bedoule. Un contexte de recherches et de travail, durant lequel les artisans du chantier naval transmettent à l’artiste leurs savoir-faire et leur métier. Maxime puise dans les techniques, les machines, et les matériaux comme la résine, les éléments d’une sculpture qui témoignera de son passage au Chantier Naval. Chantier naval Trapani, Route de Cassis, 13830 Roquefort-la-Bédoule [lien vers l’évènement facebook](https://www.facebook.com/events/236151601747652/?ref=newsfeed)

VOYONS VOIR | RÉSIDENCE MAXIME LAMARCHE Chantier naval Trapani, Roquefort-la-Bédoule Sortie de résidence, rencontre et visite dimanche 19 septembre 2021 entre 11h et 15h

Chantier naval Trapani Route de cassis, 13830 Roquefort-la-Bédoule Roquefort-la-Bédoule Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T15:00:00