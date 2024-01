Sortie de résidence de « Groin », Cie Lampe-Tempête Ferme du Cavalié Castanet-Tolosan, jeudi 1 février 2024.

Sortie de résidence de « Groin », Cie Lampe-Tempête La Cie Lampe-Tempête propose une sortie de résidence pour son nouveau spectacle Groin, le jeudi 1er février. Rendez-vous à 18h30 à la Ferme du Cavalié, entrée libre ! Jeudi 1 février, 18h30 Ferme du Cavalié Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T18:30:00+01:00 – 2024-02-01T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-01T18:30:00+01:00 – 2024-02-01T19:30:00+01:00

Bienvenue à notre banquet !

Un banquet où tout part d’un fait divers en 1131, le jeune roi de France est renversé par un cochon. Il meurt. Accident bête, meurtre infâme, qu’on l’on effacera très vite de la mémoire car symboliquement, être tué par un porc, quelle honte pour la royauté. A partir de là, les comédien-nes s’interrogent. Qui seraient les rois d’aujourd’hui? et est-ce qu’on pourrait les imaginer se faire renverser par un porc en cavale? Peut-on imaginer Elon Musk par exemple avoir un accident si bête?

Pour cela ils vous invitent à leur banquet, où l’on mange de tout (et surtout pas que du porc). Tout en dégustant et vous faisant déguster, en suivant l’esprit de ce cochon anonyme de 1131, ils partent dans une exploration de l’accident.

Ils y vont à la manière de ce cochon gyrovague, en associant des idées et des images, et suivent ce que raconte le cochon comme on peut suivre le lapin d’Alice au pays des merveilles.

Ce banquet est un collage dont les fils d’Ariane sont le corps, le désir, la chair. C’est un récit d’amours d’amour fraternel si précieux, d’échecs amoureux, d’amour prédestiné, de désir et de passion folle.

C’est une fête de gourmandise et une exploration.

C’est un récit fabuleux l’histoire d’un accident aussi bête qu’extraordinaire, celui où un porc met à mort le type qui envoie des satellites par milliers et des voitures électriques dans l’espace… l’histoire d’un destin qui renverse tout sur son passage (notamment les riches américains qui passaient par là). Une percée vers notre étrange et troublant cousinage avec le porc de 1131. L’histoire de Circé qui veut rétablir sa vérité. L’histoire du Roi-cochon et de la multiplication des pâtés. L’histoire d’amours qui se réinventent et renaissent de leurs cendres.

Ferme du Cavalié Rue des Péniches, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

artiste