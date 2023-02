Sortie de résidence d’Alan Fairbairn « le Monde de Harry Stork ». Patronage Laïque, 14 avril 2023, Niort .

Sortie de résidence d’Alan Fairbairn « le Monde de Harry Stork ».

2023-04-14 – 2023-04-14

Niort

Deux-Sevres

EUR Un spectacle solo, clownesque, en trois parties.

“Trois fois le même point de départ : un homme se prépare à prendre son petit déjeuner.

Cette comédie absurde pour personnage excentrique, une table de petit déjeuner et plusieurs œufs, est le quatrième spectacle d’Alan Fairbairn mettant en scène Harry Stork.

Dans le monde de Harry Stork, il n’y a pas grande chose, que ce soit sur scène ou pour le petit-déjeuner. Non, en effet, juste un œuf.

Harry veut manger cet œuf. Rien de plus simple. Il a même préparé une chanson pour l’occasion. Il attend. Mais il semble que la livraison soit retardée. Le room-service serait-il en grève ?

Peut-être que la situation n’est-elle pas aussi simple. Peut-être que Harry n’est pas maître de sa destinée. Il semble que des forces mystérieuses jouent avec lui, l’empêchant même de satisfaire ses désirs les plus basiques…”

Limité 30 pers.

Les matapestes

dernière mise à jour : 2023-02-21 par