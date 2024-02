Sortie de résidence compagnie L’Entaille Corbigny, samedi 2 mars 2024.

Sortie de résidence compagnie L’Entaille « TOI SANS QUI LE MONDE [Trajet d’une chambre à coucher] »

« TOI SANS QUI LE MONDE » est une performance de 4 mois.

Une diagonale de 1637 km où je marche avec ma chambre à coucher entre Marseille et Le Havre. À pied.

Un corps à corps avec les jours, les rencontres et les lieux traversés.

Une marche de rupture qui vient renverser l’ordre des choses et faire dérailler l’ordinaire, pour questionner notre manière d’habiter le monde.

Comme un appel à la résistance face aux politiques de la division?

Cette performance invite à 1 départ + 5 arrêts + 6 relais + 57 haltes + 1 arrivée.

Et, pour qui veut, des kilomètres de marche.

Résidence de fabrication

Les résidences de fabrication sont des périodes pendant lesquelles la transverse ouvre ses portes à des équipes artistiques, venant travailler à la fabrication de leur spectacle.

Sortie de chantier

Les sorties de chantier sont des rendez-vous proposés à l’issue de la résidence, invitant les spectateurs à venir découvrir le travail en cours. Instants complices où les avis du public sont appréciés par les artistes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02

Place de l’Hôtel de Ville

Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

