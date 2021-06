Sortie de résidence – Compagnie Le Grand Jeté Studio du CCN de Créteil, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Créteil.

Sortie de résidence – Compagnie Le Grand Jeté

Studio du CCN de Créteil, le vendredi 2 juillet à 14:30

**_IN EXTREMIS_** —————– In extremis met au défi six danseurs-acrobates de sortir de situations inextricables, parfois incontrôlables, souvent périlleuses. Et si le déséquilibre était la clé pour s’en sortir ? Jouer avec l’in extremis c’est saisir le mouvement, le développer et proposer une alternative. Découvrez une pièce qui explose en pulsions et contentions, à la recherche de ce qui anime. ### Frédéric Cellé Frédéric Cellé a suivi sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il a travaillé comme interprète au Grand théâtre d’Ireland pour la reprise de Désert d’amour de Dominique Bagouet, puis dans les compagnies Marie Coquil, Nathalie Collantes, La Camionetta (F. Ramalingom et H. Catala), Denis Plassard, Joanne Leighton, Dominique Guilhaudin, Isira Makuloluwe et Sylvie Guillermin. En 2002 il fonde la compagnie Le Grand Jeté ! et en 2011 le Festival Cluny Danse. — **Chorégraphie** Frédéric Cellé **Musique** Laake **Scénographie** Anouk Dell’Aiera **Lumières** Caty Olive **Interprétation** Simone Giancola / Pierre Théoleyre / Juliette Jouvin / Xavi Auquer Goméz / Arthur Bernard Bazin / Louise Léguillon **Production** Cie Le Grand Jeté ! **Coproduction** CCN Créteil & Val-de-Marne – Cie Käfig / La Fabrique Chaillot / Espace des Arts – Chalon-sur-Saône / Le Théâtre – Mâcon / Espace culturel Tann-Cernay / La Maison– Nevers / Viadanse CCN de Belfort **Soutien** Théâtre Paul Eluard – Bezons / Théâtre de Beaune / Théâtre de Semur-en-Auxois

Gratuit sur réservation

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Studio du CCN de Créteil 1 rue Charpy, 94000 Créteil Créteil Brèche- Croix des Mèches – Haye aux Moines- Lévrière-Préfecture Val-de-Marne



