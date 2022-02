Sortie de résidence – Compagnie Deux dames au volant – Collectif La Basse Cour La Grand-Combe La Grand-Combe, 4 mars 2022, La Grand-CombeLa Grand-Combe.

Sortie de résidence – Compagnie Deux dames au volant – Collectif La Basse Cour La BerlineLa Berline Champclauson La Grand-Combe La Grand-Combe

2022-03-04 – 2022-03-04 La Berline Champclauson

La Grand-Combe Gard La Berline La Grand-Combe Gard

La Grand-Combe

Sur la route, on se raconte toujours plein de choses.Il y a ce qu’on se dit, ce qu’on ne se dit pas tout de suite, et ce qu’on n’ose pas se dire.Il y a Manue et il y a Marion, c’est au fil de leurs aventures à deux qu’elles se racontent, sous le regard de l’autre. C’est “elles”, dans leur épopée quotidienne, qui font face ensemble.C’est peut-être ça finalement leur but, faire partie de la même aventure.Le cirque à deux dames est foisonnant : c’est piloter, c’est prendre des risques ensemble, c’est se mettre d’accord ou pas, c’est frôler l’accident, c’est la vive allure, c’est mettre ses cheveux au vent à la fenêtre du camion, c’est aller dans deux directions opposées, se tirer la bourre, c’est la mort au tournant, se compléter du mieux qu’on peut, c’est jouer à être ce que l’on est, c’est Thelma et Louise en cavale sur la route…Une épopée féminine, où se raconter sous le regard de l’autre est la clef d’une histoire universelle, pour forger un nouveau mythe contemporain.Une aventure engagée, où la prise de risque du verbe et du geste est centrale.L’Odyssée c’est leur road trip de tous les jours, qui dure depuis quelques années déjà. Dans cette nouvelle création, les deux dames au volant vivent, racontent, élaborent et subissent le résultat de leur propre Odyssée contemporaine où se mêlent les obstacles universels, aux mots intimes.C’est un poème d’un genre nouveau, métallique quand les choses qu’on se raconte nous échappent , sous tension quand on est forcées d’avouer, instable si on a pas l’autre pour nous comprendre, une prose qui s’écrit à contre courant de l’attendu, comme un accident. C’est “elles”, dans leur épopée quotidienne, qui font face. Il n’y a qu’ensemble qu’elles réussiront ce voyage initiatique aux notes majeures d’une motivation inachevable, qui n’est que le résultat d’une histoire qu’elles écrivent d’elles mêmes. C’est peut-être ça finalement leur but, ne rien se cacher, faire parti de la même aventure. Entrez dans leur Odyssée intime, au plus proche de leur vérité. Sur la route on se raconte toujours plein de choses.*Infos pratiques :- Rendez-vous le vendredi 04 Mars 2022- Où? : Espace La Berline à Champclauson, La Grand Combe- Quand ? : Début de la représentation à 19h00- Tarif : Spectacle proposé gratuitement- Informations complémentaires et réservations auprès de l’organisateur, par téléphone au 04 66 86 45 02 ou par mail à reservation@leslendemains.fr

+33 4 66 86 45 02

Droits libres

La BerlineLa Berline Champclauson La Grand-Combe La Grand-Combe

dernière mise à jour : 2022-02-15 par