Nièvre EUR 0 0 Collectif PourquoiPas « Ceci n’est pas un exercice »

C’est un spectacle qui fait du bien et dans lequel les portés acrobatiques en collectif ont la part belle. Nous l’imaginons comme un pari collectif avec les publics qui sont parties prenantes de ce moment et où il s’agit de réinventer ensemble notre appréhension de la vie au moment où tout chancelle. C’est une rencontre qui vient interroger notre appréhension de l’autre, de soi, des risques : physiques, sociaux etc. Ça parle de nous ici maintenant. Résidence de fabriction :

Les résidences de fabrication sont des périodes pendant lesquelles la transverse ouvre ses portes à des équipes artistiques, venant travailler à la fabrication de leur spectacle. Sortie de chantier :

Les sorties de chantier sont des rendez-vous proposés à l'issue de la résidence, invitant les spectateurs à venir découvrir le travail en cours. Instants complices où les avis du public sont appréciés par les artistes.

