Sortie de résidence Cie Géâmétrie / danse Chez Kontainer Angresse, jeudi 11 avril 2024.

Sortie de résidence danse (hip-hop & contemporaine), présentation d’étape de travail chez Kontainer

« La Casse, Il va falloir beaucoup d’amour » création chorégraphique autour du corps empêché, expérience de la maternité.

Issue d’une culture métisse, d’origine algérienne et anglaise, le parcours de danseuse de Nawel Bounar, l’amène à arpenter le monde et vivre 5 ans en Italie.

Portée par la culture hip-hop, elle souhaite outrepasser ses propres blocages culturels et s’affranchir des conditionnements de la pensée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-11 21:00:00

Chez Kontainer 1074, route de Capbreton,

Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine lekontainer40@gmail.com

