Garges-lès-Gonesse Le Moulin Fondu - Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Sortie de résidence autour d'”extension personnelle” Le Moulin Fondu – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise

Sortie de résidence autour d'”extension personnelle” Le Moulin Fondu – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP), 18 novembre 2021, Garges-lès-Gonesse. Sortie de résidence autour d'”extension personnelle”

Le Moulin Fondu – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP), le jeudi 18 novembre à 18:30

Après deux semaines de résidence de création au Moulin Fondu, la compagnie présentera une étape de travail du projet _**extension personnelle**_. Le spectacle va mettre en scène trois personnages se retrouvant sur une place publique. En prise avec leur questionnements intimes, ils sont confrontés à leur volonté de relations sociales tout en étant happés par leurs extensions personnelles (smartphone, montre, lunettes connectées, implants …). Avec un public au centre et tout autour à la fois, nos trois interprètes viennent interroger la place de l’humain dans ce monde numérique et virtuel. Soli, duos ou trios, les enjeux d’une possible relation au présent et d’un retour à notre animalité seront décortiqués à travers une série de tableaux se déroulant dans les différents espaces de jeu : danse de la perturbation technologique, textes sur notre identité transformée, sons de la ville et du web disséminés, musicalité des mots du numérique, postures indisciplinées, absence, chair et circulations.

Gratuit sur inscription

Frichti Concept – Brendan Le Delliou Le Moulin Fondu – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) 3, rue Marcel Bourgogne 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Le Moulin Fondu - Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) Adresse 3, rue Marcel Bourgogne 95140 Garges-lès-Gonesse Ville Garges-lès-Gonesse lieuville Le Moulin Fondu - Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) Garges-lès-Gonesse